Казахстанские учёные будут осваивать управление водными ресурсами в Сингапуре

Казахстанские учёные будут осваивать технологии управления водными ресурсами в сингапурском технологическомм университете Наньянг, передаёт BaigeNews.kz.

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанном в рамках госвизита президента Казахстана в Сингапур, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

"Казахстанские ученые направляются в Сингапур для обучения в центре Наньянгского технологического университета по программе "Болашак" и проекту "500 ученых". Полученный опыт и знания будут использованы для решения проблем управления водными ресурсами в Казахстане", – написал министр в своём Telegram-канале.

Также в рамках форума ВКТУ имени Д.Серикбаева и Singapore Polytechnic, Центр международных программ и национальный университет Сингапура подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве.