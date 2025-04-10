Казахстанские ученые отмечены госнаградами
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В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, 4 ученых были награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".
Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 6 граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".
В частности, за большие достижения в области науки Глава государства постановил наградить:
Орденом "Парасат"
Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО "Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства" Министерства сельского хозяйства
Жантаева Жумабека Шабденамовича – главного научного сотрудника ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Кошкарова Серикбая – профессора НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" Министерства науки и высшего образования
Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО "Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева" Министерства науки и высшего образования;
Орденом "Құрмет"
Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО "Национальный научный онкологический центр" Министерства здравоохранения
Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения "Институт гидробиологии и экологии"
Билялова Дархана Нурлановича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП "Институт генетики и физиологии" Министерства науки и высшего образования
Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения
Калтаева Айдархана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП "Институт зоологии" Министерства науки и высшего образования
Күзембайұлы Аманжол – профессора НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы" Министерства науки и высшего образования
Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики
Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования;
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Министерства здравоохранения
Сарсенбекұлы Бауыржан – ассоциированного профессора АО "Казахстанско-Британский технический университет"
Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения;
Присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері"
Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации "Национальная академия наук" при Президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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