В текущем году начнется закладка новых садов "Апорта" в Алматинской области.

Проект, рассчитанный на 2025-2028 годы, предусматривает выращивание 25 тысяч саженцев и создание яблоневых садов на площади 110 гектаров. Финансирование уже выделено, и сотрудники "КазНИИ плодоовощеводства" приступили к реализации Дорожной карты.

"Мы уверены, что возрождение этого сорта станет важным шагом в развитии отечественного садоводства и позволит обеспечить казахстанцев качественными и вкусными фруктами", - отмечают специалисты.

Первый урожай с новых садов ожидают получить через восемь лет.

Ученые уверены, что при соблюдении современных агротехнологий, урожайность может достигать впечатляющих 57,7 кг с дерева на первых этапах плодоношения и до 100 кг с взрослого дерева.

"Апорт" отличается не только своим вкусом, но и отличной лежкостью и транспортабельностью. При правильном хранении, эти яблоки сохраняют свои качества до марта, а при использовании современных технологий – до июня.

По мнению экспертов, успешное возрождение "Апорта" откроет новые возможности для развития фермерских хозяйств и привлечет инвестиции в аграрный сектор.