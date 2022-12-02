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Казахстанские триумфаторы сурдлимпийских игр в Бразилии не могут получить положенные поощрения
В мае спортсмены отправились защищать честь страны в южно-американский город Кашиас-ду-Сул. Оттуда атлеты с нарушением слуха привезли 28 медалей, заняв в общем медальном зачёте Сурдлимпиады 13-е место. И уже больше полугода ждут вознаграждения. Кроме того сурдлимпийцы узнали, что их могут лишить выплат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Рауан Бейсебай 10 лет Рауана Бейсебая шёл к заветной мечте – выступить на сурдлимпийских играх. И в мае достиг поставленной цели. На главных стартах в Бразилии спортсмен завоевал бронзовую медаль. За этот триумф атлету от государства полагалось солидное поощрение. Однако спустя полгода спортсмен его так и не получил.
"В дисциплине "прыжок с шестом" мой сын занял третье место. За это он должен был получить поощрение в виде квартиры и денежных средств. Но ничего до сих пор нет. Для моего сына спорт – это в прямом смысле всё. Если не будет должной поддержки, нашим детям будет очень тяжело. Мы, их родители, очень этим обеспокоены", - сказал отец спортсмена Талгат Арипов.
Обеспокоены родители и тем, что в будущем их дети и вовсе не смогут получать поощрения от государства. Представители профильного ведомства хотят лишить спортсменов с инвалидностью по слуху премиальных выплат.
"Наши спортсмены понижены в статусе по отношению к олимпийскому движению и паралимпийскому движению. А хотя сурдлимпийский спорт, он такой же спорт, как олимпийцы и паралимпийцы. Этот законопроект противоречит Конвенции о правах инвалидов, принятой Генассамблеей ООН. И нашему закону. Закону РК о ратификации данной Конвенции о правах инвалидов, подписанной в 2015 году", - считает Жанат Хаймулдина.
В Министерстве культуры и спорта подтвердили, что рассмотрение новой концепции действительно идёт. В ведомстве сообщили, что вопрос обсуждает рабочая группа.
"Будут привлечены и общественные объединения заинтересованные, и, соответственно, будут вноситься их предложения в данный закон. Данные процедуры будут проходить в 2022 году, то есть у нас первое заседание прошло на днях, и в 2023 году они тоже будут проходить", - рассказал руководитель управления Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Марат Каскырбаев.
Обещанные ранее вознаграждения в министерстве обещали выплатить. Из резерва правительства предусмотрено более трёх с половиной миллиарда тенге. Осуществить выплаты оперативно не позволяет бумажная волокита, заявили в ведомстве.
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