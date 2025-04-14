Казахстанская музыка возвращается в соцсети Meta - пользователи вновь могут добавлять любимые треки в сторис, рилсы и публикации. Об этом сообщила глава комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идет о договоренности с корпорацией Meta, в результате которой казахстанские композиции снова доступны в Instagram и Facebook. Ранее, в ноябре прошлого года, тысячи пользователей столкнулись с исчезновением отечественного музыкального контента. Причиной стали вопросы по авторским правам.

"Сегодня мы рады сообщить, что соглашение подписано. Срок действия - два года. Meta и РОО "Казахстанское авторское общество" достигли соглашения, урегулировав все вопросы по использованию казахстанской музыки", - заявила Шолпан Абдреева.

Контент уже начал возвращаться на платформы с прошлой недели, что особенно порадовало казахстанских музыкантов и создателей контента, для которых музыка - важный инструмент самовыражения.

Абдреева также отметила, что в переговорах активно участвовали Министерство юстиции и Министерство культуры и информации, благодаря чему вопрос удалось решить в кратчайшие сроки.

Ранее мы сообщали, что приговор автору Instagram-паблика огласили в Алматы.