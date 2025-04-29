Теперь казахстанские водители могут оформить месячный или годовой абонемент на платные участки дорог. Об этом сообщил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, для легковых автомобилей стоимость годового абонемента составит всего 1 МРП - 3932 тенге, что делает поездки значительно выгоднее при регулярных передвижениях.

"Для оформления необходимо просто обратиться в контакт-центр 1403 - процедура быстрая и удобная", - отметил Иманашев.

Стоимость абонементов на грузовые и пассажирские транспортные средства будет зависеть от их грузоподъёмности.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 21 платный участок автодорог общей протяжённостью 4100 километров. Введение абонементной системы - это шаг к улучшению транспортной доступности и снижению затрат для постоянных пользователей.

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