Казахстанские трассы стали доступнее: введены годовые и месячные абонементы
Для легковых автомобилей стоимость годового абонемента составит 3932 тенге.
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Теперь казахстанские водители могут оформить месячный или годовой абонемент на платные участки дорог. Об этом сообщил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК.
По его словам, для легковых автомобилей стоимость годового абонемента составит всего 1 МРП - 3932 тенге, что делает поездки значительно выгоднее при регулярных передвижениях.
"Для оформления необходимо просто обратиться в контакт-центр 1403 - процедура быстрая и удобная", - отметил Иманашев.
Стоимость абонементов на грузовые и пассажирские транспортные средства будет зависеть от их грузоподъёмности.
На сегодняшний день в Казахстане функционирует 21 платный участок автодорог общей протяжённостью 4100 километров. Введение абонементной системы - это шаг к улучшению транспортной доступности и снижению затрат для постоянных пользователей.
Ранее мы сообщали, что на трассе "Астана – Алматы" установили инновационные ворота.
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