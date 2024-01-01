Казахстанские трансплантологи в канун нового года спасли девять жизней

Несмотря на непогоду и праздники, специалистам из разных клиник республики удалось провести трансплантацию донорских органов сразу девяти казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, действовать медикам пришлось быстро, с помощью санитарной авиации. Благодаря слаженной работе нескольких служб операции прошли успешно

"В Национальном научном центре хирургии имени Сызганова в Алматы специалисты провели трансплантацию печени, в Национальном научном кардиохирургическом центре Астаны — пересадку донорского сердца и лёгких, а в столичном Национальном научном центре материнства и детства — трансплантацию почек двум детям. Неблагоприятные метеоусловия задержали транспортировку кардиобригады в Павлодар, несмотря на это проведены транплантации почек взрослого в Национальном научном онкологическом центре Астаны и ребёнка в Национальном научном центре материнства и детства. Все операции прошли успешно, состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — сообщили в Минздраве.

По словам докторов, благодаря доброй воле двух доноров из Усть-Каменогорска и Павлодара, сбылись надежды на спасение девяти пациентов, длительно ожидавших трансплантацию органов из Листа ожидания.

"Выражаем благодарность всем медицинским работникам организаций здравоохранения городов Павлодар и Усть-Каменогорск, принимавших участие в мероприятиях по трансплантации органов, службам ДПС, а также руководителям АО пассажирские перевозки "НК "ҚТЖ" и павлодарского аэропорта за поддержку при передвижении бригад врачей-трансплантологов в сложных метеоусловиях", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что виртуозную работу по пересадке органов в сжатые сроки выполнили хирурги-трансплантологи, а вся команда профессионалов чётко справилась со своей задачей.