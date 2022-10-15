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  • Казахстанские товары будут продавать в Турции через крупнейший маркетплейс
t.me/bagdat_mussin_official Сегодня, 14:23
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Фото: t.me/bagdat_mussin_official

Казахстанские товары будут продавать в Турции через крупнейший маркетплейс

Займётся этим компания, которую негласно называют турецким Amazon и Alibaba.

На площадке крупнейшего турецкого маркетплейса теперь появятся казахстанские товары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Министр рассказал, что реализовать задуманное ведомству помогли сотрудники посольства и генеральный консул в Стамбуле Алим Байель. 

"Одной из таких компаний была Trendyol, которую негласно называют турецким Amazon и Alibaba, вместе взятыми. Оборот компании 1,5 миллиона единиц товара, оценочная стоимость – около 16 миллиардов долларов. Во время поездки договорились, что мы проработаем логистические вопросы по доставке их товаров в Казахстан, а также будем выводить казахстанские товары на рынок Турции через крупнейший маркетплейс. Многие казахстанцы знакомы с Trendyol и зачастую пытаются заказать товары через посредников. Это, конечно же, сказывается на сроках доставки и цене для клиента из Казахстана. И вот уже сегодня, спустя пять месяцев, казахстанская логистическая компания, обслуживающая региональные маркетплейсы, -  BigWays - заключила контракт, став партнёром Trendyol на нашем рынке", - написал Баглат Мусин.

Он отметил, что стороны также обсуждали вывод отечественной продукции на турецкий рынок посредством Trendyol через механизмы Минторговли.

"Думаю, не за горами первые прямые продажи из Турции в Казахстан и из Казахстана в Турцию. Особо символично, что эта идея, родившаяся в мае, в ходе визита нашего Главы государства, достигла первых результатов в рамках ответного госвизита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан", - подчеркнул министр.

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#экономика
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