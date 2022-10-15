Казахстанские товары будут продавать в Турции через крупнейший маркетплейс

Фото: t.me/bagdat_mussin_official

Займётся этим компания, которую негласно называют турецким Amazon и Alibaba.

На площадке крупнейшего турецкого маркетплейса теперь появятся казахстанские товары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Министр рассказал, что реализовать задуманное ведомству помогли сотрудники посольства и генеральный консул в Стамбуле Алим Байель.

"Одной из таких компаний была Trendyol, которую негласно называют турецким Amazon и Alibaba, вместе взятыми. Оборот компании 1,5 миллиона единиц товара, оценочная стоимость – около 16 миллиардов долларов. Во время поездки договорились, что мы проработаем логистические вопросы по доставке их товаров в Казахстан, а также будем выводить казахстанские товары на рынок Турции через крупнейший маркетплейс. Многие казахстанцы знакомы с Trendyol и зачастую пытаются заказать товары через посредников. Это, конечно же, сказывается на сроках доставки и цене для клиента из Казахстана. И вот уже сегодня, спустя пять месяцев, казахстанская логистическая компания, обслуживающая региональные маркетплейсы, - BigWays - заключила контракт, став партнёром Trendyol на нашем рынке", - написал Баглат Мусин.

Он отметил, что стороны также обсуждали вывод отечественной продукции на турецкий рынок посредством Trendyol через механизмы Минторговли.