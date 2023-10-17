Казахстанские товаропроизводители экспортируют товары на 37 миллионов долларов в ОАЭ

Казахстан и ОАЭ продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По информации ведомства, 30 казахстанских товаропроизводителей посетили с торгово-экономической миссией Дубай. Там они заключили экспортные контракты на сумму свыше 37 миллионов долларов. В ОАЭ казахстанцы поставят биодобавки, сельхозпродукцию, в том числе мясо, минеральную воду, кондитерские изделия, микросферы, а также предоставят услуги в сфере IT.

В рамках деловой поездки представители казахстанского МСБ посетили крупные торговые сети Carrefour и Lulu Group, мясной магазин Qazaq gourmet, встретились с экспертами в сфере дистрибуции и IT, ознакомились с детальностью маркетплейсов и фулфилмент-центра в Дубае.

Как подчеркнул на открытии деловых переговоров вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, с помощью взаимных инвестиций за 30 лет наши страны укрепили экономическое развитие и продолжают работать над реализацией совместных проектов.

"Выполняя задачу президента Казахстана по наращиванию торговли с ОАЭ, мы расширяем взаимодействие с партнёрами и содействуем бизнесу в выходе на торговые рынки наших стран. В среднесрочной перспективе казахстанские компании готовы поставлять в страну Залива порядка 90 видов товаров на 440 миллионов долларов", - сказал Кайрат Торебаев.

Отмечается, что Казахстан поставит в ОАЭ продукцию металлургической и химической отраслей, пищевой промышленности, машиностроения, транспортные средства, строительные материалы и фармацевтику.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в ОАЭ Мадияра Менилбекова, в течение ближайшего времени перед нашими странами стоит задача по увеличению товарооборота до одного миллиарда долларов.

Рынок ОАЭ включён в перечень приоритетных экспортных направлений для товаров, выпущенных в Казахстане. В 2022 году наши предприниматели экспортировали в ОАЭ продукцию на сумму 560,3 миллиона долларов.

Президент и главный исполнительный директор торгово-промышленной палаты Дубая Мохаммад Али Рашед Лута отметил, за последние семь лет количество казахстанских компаний в Дубае увеличилось почти в два раза.

"Мы надеемся, что эта тенденция продолжится, поскольку ОАЭ работают над расширением сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран. Дубай служит главными воротами для выхода на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Западной Азии. Правительство страны и Палата эмирата стремятся максимально облегчить запуск и ведение бизнеса в стране", - сказал Мохаммад Али Рашед Лута.

Также отмечается, что огромным потенциалом для выхода на рынок стран Залива обладают органические сельхозтовары отечественного производства. Только по итогам прошлого года экспортные поставки мяса из Казахстана в Эмираты выросли в восемь раз.