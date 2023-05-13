Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса"

Фото: ktf.kz

В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершилась квалификация Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче за третье место подопечные Сергея Квака обыграли сборную Таиланда 2:0.

В стартовой игре Зангар Нурланулы одержал волевую победу 7:5, 6:0. В первой партии казахстанец уступал со счетом 2:5, но смог переломить ситуацию и вырвать победу.

Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который за 20 минут разгромил соперника – 6:0, 1:0. В начале второй партии соперник отказался от продолжения борьбы.

Напомним, что сборная Казахстана на групповом этапе отбора одержала три победы в трех играх, в четвертьфинале победила шестикратных чемпионов юниорского "Кубка Дэвиса" команду Австралии, в полуфинале уступила Южной Корее и в итоге завоевала "бронзу", победив в матче за третье место Таиланд.

"Это очередное достижение казахстанского тенниса! Неделю назад наши девушки из команды до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира, а теперь это сделали юноши. Рад, что у нового поколения получается реализовывать свой потенциал и показывать высокий уровень игры. Успехи сразу двух юниорских сборных страны подчёркивают, что пошаговая выстроенная работа всей структуры казахстанского тенниса даёт результат", — заявил президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских "Кубка Дэвиса" и "Кубка Билли Джин Кинг" сыграют и юноши, и девушки сборных Казахстана до 16 лет.