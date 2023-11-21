Казахстанские теннисисты взлетели в юниорском рейтинге

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленную версию мирового юниорского рейтинга в одиночном разряде. Согласно рейтингу казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова значительно улучшили свои позиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



Благодаря успешному выступлению на турнире в Тайланде Амир Омарханов теперь занимает 57-е место (+42).

Кроме того, свои позиции улучшили: Даниал Рахматуллаев – 114 (+2), Виталий Зацепин - 154 (+16). Ерасыл Ердильда сохранил за собой 234-е место, Ильяс Маратулы поднялся на 244-е, Зангар Нурланулы остался на 331-й строчке.



У девушек Асылжан Арыстанбекова поднялась на 19 пунктов по сравнению с прошлой неделей и теперь занимает 66-е место. Айя Нупбай - 204-я, Полина Слепцова – 230-я.