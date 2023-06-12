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ktf.kz Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06
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Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты взлетели в рейтинге ATP после "Ролан Гаррос"

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На первое место вышел сербский победитель "Ролан Гаррос"-2023 Новак Джокович, который сместил на вторую строчку испанца Карлоса Алькараса, а замыкает тройку лидеров теперь россиянин Даниил Медведев.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся на четыре позиции и стал 47-м. Тимофей Скатов взлетел на 12 пунктов — теперь он 135-й.

В парном разряде Александр Недовесов отыграл сразу пять строчек и расположился на 59-м месте, Андрей Голубев сместился на одну отметку вниз, став 81-м.

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Сегодня, 09:06
252
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