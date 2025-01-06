  • 6 Января, 18:26
  • BAIGENEWS

Казахстанские теннисисты выступят в квалификации Australian Open

В основную сетку соревнований попробуют пробиться Кукушкин, Попко и Скатов.

Сегодня, 17:00
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НОК РК Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: НОК РК

Три представителя мужской команды Казахстана по теннису примут участие в квалификации мирового турнира Australian Open-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нциональный Олимпийский комитет РК.

В основную сетку соревнований попробуют пробиться Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов.

"Соперником Кукушкина в первом матче станет Марк Лаял (Эстония). Скатов выйдет на корт против Борн Гойо, а Попка сыграет против Коулмана Вона (Гонконг)", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, ранее сообщалось, что Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером. 

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