Казахстанские теннисисты выступят в квалификации Australian Open
В основную сетку соревнований попробуют пробиться Кукушкин, Попко и Скатов.
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
156Фото: НОК РК
Три представителя мужской команды Казахстана по теннису примут участие в квалификации мирового турнира Australian Open-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нциональный Олимпийский комитет РК.
В основную сетку соревнований попробуют пробиться Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов.
"Соперником Кукушкина в первом матче станет Марк Лаял (Эстония). Скатов выйдет на корт против Борн Гойо, а Попка сыграет против Коулмана Вона (Гонконг)", - проинформировали в НОК РК.
Напомним, ранее сообщалось, что Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером.
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