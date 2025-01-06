Три представителя мужской команды Казахстана по теннису примут участие в квалификации мирового турнира Australian Open-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нциональный Олимпийский комитет РК.

В основную сетку соревнований попробуют пробиться Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов.

"Соперником Кукушкина в первом матче станет Марк Лаял (Эстония). Скатов выйдет на корт против Борн Гойо, а Попка сыграет против Коулмана Вона (Гонконг)", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, ранее сообщалось, что Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером.