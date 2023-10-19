Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфиналы турниров АТР 250/WTA 250

Теннисисты Александр Бублик, Андрей Голубев и Анна Данилина вышли в четвертьфиналы турниров АТР 250/WTA 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе федерации.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР 250 в Антверпене.

В матче первого круга Бублик, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, обыграл француза Грегуара Барреру (72 АТР) со счётом 6:4, 6:2. В 1/4 финала казахстанец сыграет с ещё одним французом Джованни Мпеши-Перрикаром.

Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Стокгольме. В первом раунде они одержали волевую победу над первыми сеянными соревнования, дуэтом из Аргентины Андрес Молтени/Максимо Гонсалес 7:5, 3:6, 10:7.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Тунисе. Данилина в паре с представительницей России Александрой Пановой обыграла в двух сетах дуэт Мариана Дражич (Хорватия)/Дарья Семенистая (Литва) со счётом 6:2, 6:4.