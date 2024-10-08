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Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии

Сегодня, 19:12
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olympic.kz Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по настольному теннису одержала победу в матче за выход в четвертьфинал чемпионата Азии, передаёт BaigeNews.kz.

Представители сборной выиграли у соперников из Саудовской Аравии со счётом 3:0. 

Успех сборной принесли Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов.

Матч 1/4 состоится 9 октября. Соперник определится позже. 

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