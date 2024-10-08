Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
135Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по настольному теннису одержала победу в матче за выход в четвертьфинал чемпионата Азии, передаёт BaigeNews.kz.
Представители сборной выиграли у соперников из Саудовской Аравии со счётом 3:0.
Успех сборной принесли Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов.
Матч 1/4 состоится 9 октября. Соперник определится позже.
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