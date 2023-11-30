Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Аружан Сагандыкова обыграли своих соперников на международных турнирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W15 в тунисском Монастире Аружан Сагандыкова (792 WTA).

"Казахстанка победила в двух сетах итальянку Камиллу Заолини (929 WTA) 6:4, 6:2. Во втором круге Аружан предстоит встретиться с первой ракеткой турнира, румынкой Андреей Присакариу (347 WTA)", - отметили в ФТК.

Также в городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии АТР "Челленджер", где успешно выступает Денис Евсеев (197 АТР).