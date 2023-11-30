Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Аружан Сагандыкова обыграли своих соперников на международных турнирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W15 в тунисском Монастире Аружан Сагандыкова (792 WTA).
"Казахстанка победила в двух сетах итальянку Камиллу Заолини (929 WTA) 6:4, 6:2. Во втором круге Аружан предстоит встретиться с первой ракеткой турнира, румынкой Андреей Присакариу (347 WTA)", - отметили в ФТК.
Также в городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии АТР "Челленджер", где успешно выступает Денис Евсеев (197 АТР).
"В первом круге казахстанец обыграл грека Стефаноса Сакелларидиса (286 АТР) со счетом 6:2, 7:6. Во втором раунде Денис сыграет со шведом Элиасом Имером (159 АТР)", - сообщили в федерации.
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
- Астанчанин скончался на приёме у специалиста нетрадиционной восточной медицины
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО