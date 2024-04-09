Казахстанские теннисисты успешно стартовали на "Челленджерах"
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
127Фото: ktf.kz
Попко и Кукушкин успешно стартовали на "Челленджерах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Дмитрий Попко (236 АТР) с победы начал турнир категории "Челленджер" в Сарасоте (США). На старте казахстанец обыграл первую ракетку соревнования американца Джеффри Джон Волфа (102 АТР) в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1.
Михаил Кукушкин (143 АТР) одержал победу в первом круге турнира категории "Челленджер" в Мадриде, обыграв американца Николаса Морено де Альборана (134 АТР) - 6:4, 6:4.
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