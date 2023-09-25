Казахстанские теннисисты успешно стартовали на Азиатских играх

В китайском Ханчжоу стартовали теннисные соревнования летних Азиатских игр. Казахстанские теннисисты обыграли спортсменов из Таджикистана и Катара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на казахстанскую федерацию тенниса.

Бейбит Жукаев в первом круге обыграл Фируза Мухидинова. Представитель Таджикистана снялся с матча едва началась встреча - при счете 0:3. Денис Евсеев разгромил Агапито Феррейру (Восточный Тимор) - 6:0, 6:0.



В парном разряде Жукаев и Евсеев со счетом 6:0, 6:0 за 23 минуты победили дуэт из Таджикистана - Бахтиера Исроилова и Собира Саидова, а Григорий Ломакин и Дмитрий Попко одолели пару из Катара Исса Шанан Альхарраси/Рашед Наиф - 7:6, 6:2.



Гозаль Айнитдинова уступила Джанис Тьен (Индонезия) - 1:6, 2:6.

В китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартуют Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

Отметим, что в активе сборной Казахстана в данный момент две медали. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.