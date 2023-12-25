Казахстанские теннисисты стали лучшими зарубежными игроками 2023 года

Казахстанцы Ева Корышева и Даниэль Тазабеков стали лучшими зарубежными игроками 2023 года серии Tennis Europe, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

14-летняя Ева и 16-летний Даниэль получили награды "Зарубежный игрок года" (не из стран ЕС) от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour).

Корышева, начав год с победы на турнире в Стамбуле, затем выиграла в Бельгии на соревнованиях первой категории. Ева закончила год на 18-м месте в рейтинге Tennis Europe с рекордом побед/поражений 24/5 (83 процента) в одиночном разряде. Она также пополнила свою коллекцию двумя парными трофеями.

Тазабеков, будучи участником всего семи турниров под эгидой Tennis Europe в 2023 году, показал стабильно высокие результаты, что позволило ему занять 20-е место в рейтинге по итогам года. Его рекорд побед/поражений за 2023 год составил 15/7 (68%). В этом сезоне казахстанец смог завоевать два титула в парном разряде: Apple Bowl в Авилесе, Испания (категория 1) и в Толентино, Италия (категория 1).

Напомним, что в прошлом году в этой же номинации "Лучший зарубежный игрок" тоже победил казахстанец - Зангар Нурланулы, а в 2021 году первенствовала наша Зара Даркен.