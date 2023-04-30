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ФТК Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43
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Фото: ФТК

Казахстанские теннисисты стали финалистами в Италии и Турции

Казахстанцы Андрей Голубев, Асылжан Арыстанбекова, Дана Байдаулет стали финалистами международных турниров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Андрей Голубев остановился в шаге от первого титула в сезоне. В финале турнира серии "Челленджер" в Риме казахстанец в дуэте с украинцем Денисом Молчановым проиграли Николасу Баррьентосу из Колумбии и Франсишку Кабралу из Португалии со счётом 3:6, 1:6.

Первого серьёзного результата во взрослом женском туре добились 17-летние Асылжан Арыстанбекова и Дана Байдаулет. На турнире серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье казахстанки в финале парного разряда уступили третьим сеянным соревнования Мерель Хоед из Нидерландов и Мириане Тона из Италии со счётом 4:6, 4:6.

"Несмотря на поражение в финале, Асылжан и Дана показывали отличный теннис на протяжении всей недели. Наши девочки выбили из сетки вторую и четвертую сеянную пару турнира, поэтому, думаю, мы идем в правильном направлении. Надо упорно тренироваться, ставить самые смелые задачи и  решать их" — отметила старший тренер академии Team Kazakhstan Ирина Чичмарева.

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Сегодня, 13:43
318
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