Казахстанские теннисисты стали финалистами в Италии и Турции

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Казахстанцы Андрей Голубев, Асылжан Арыстанбекова, Дана Байдаулет стали финалистами международных турниров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Андрей Голубев остановился в шаге от первого титула в сезоне. В финале турнира серии "Челленджер" в Риме казахстанец в дуэте с украинцем Денисом Молчановым проиграли Николасу Баррьентосу из Колумбии и Франсишку Кабралу из Португалии со счётом 3:6, 1:6.

Первого серьёзного результата во взрослом женском туре добились 17-летние Асылжан Арыстанбекова и Дана Байдаулет. На турнире серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье казахстанки в финале парного разряда уступили третьим сеянным соревнования Мерель Хоед из Нидерландов и Мириане Тона из Италии со счётом 4:6, 4:6.