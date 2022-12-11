Казахстанские теннисисты блеснули в заключительных турнирах ITF Juniors

Фото: ktf.kz

В Астане триумфом казахстанцев завершился турнир серии ITF Juniors пятой категории среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде у девушек чемпионкой стала казахстанка Ульяна Романова, которая в финале победила россиянку Ксению Крупенину – 6:3, 4:6, 6:2. В парном разряде казахстанки Адеми Аманкелди и Сати Аубакирова в матче за титул уверенно обыграли россиянок Кристину Белкову и Ксению Крупенину со счётом 6:2, 6:3.

Фото: ktf.kz

У юношей абсолютным чемпионом турнира стал Ильяс Маратулы. В финале одиночки он победил напарника по команде Кирилла Колганова – 6:4, 6:3, а в парном разряде в дуэте с Ильей Ведмедем был сильнее Кирилла Колганова и Виталия Зацепина – 1:6, 6:1, 10:2.

Тем временем, в Шарм-эль-Шейхе завершился турнир серии ITF World Tennis Tour W15. Казахстанки Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова в финале уступили первым ракеткам соревнования, представительницам китайского Тайбея Сунь Чо/Цен Чо со счётом 1:6, 0:6.

Для 18-летней Рустемовой это уже был второй финал во взрослом женском туре, а 17-летняя Сагандыкова прежде играла финалы на турнирах серии ITF W15 в апреле и в октябре текущего года. В Анталье с представительницей китайского Тайбея Ю-Юн Ли она выиграла дебютный титул.