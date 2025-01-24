Состоялась жеребьевка квалификационного раунда женского командного чемпионата мира по теннису. По её итогам сборная Казахстана попала в группу D с командами Австралии и Колумбии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Матчи пройдут в апреле.

В 2025-м Кубок Билли Джин Кинг изменил формат: турнир переходит от финального соревнования из 12 команд к восьми сборным.

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к Китаю (страна проведения) и чемпионкам мира 2024 года итальянкам.

Команды, которые займут 2-3 места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими сборными из зональных групповых турниров. С 2026 года в отборочных соревнованиях и плей-офф вернется традиционное распределение матчей по принципу "домашние/выездные".