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sports.kz Сегодня, 09:42
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Фото: sports.kz

Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновлённом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась без изменений: лидирует Ига Свёнтек из Польши, на втором месте — тунисская теннисистка Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 22-е место. Юлия Путинцева откатилась на одну строчку, теперь она 54-я.

В парном разряде сильнейшими всё так же являются Катерина Синякова (Чехия), американка Коко Гауфф и вышеупомянутая Пегула.

Лидер парного рейтинга среди казахстанок Анна Данилина сохранила 12-е место. Жибек Куламбаева сместилась вниз на 20 строк, став 205-й. Путинцева занимает 316-е место (+7), Рыбакина отыграла 12 строчек — 443-я. 

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#статистика #рейтинг #спорт #теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:42
90
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