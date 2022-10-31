Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновлённом рейтинге WTA

Фото: sports.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась без изменений: лидирует Ига Свёнтек из Польши, на втором месте — тунисская теннисистка Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 22-е место. Юлия Путинцева откатилась на одну строчку, теперь она 54-я.

В парном разряде сильнейшими всё так же являются Катерина Синякова (Чехия), американка Коко Гауфф и вышеупомянутая Пегула.

Лидер парного рейтинга среди казахстанок Анна Данилина сохранила 12-е место. Жибек Куламбаева сместилась вниз на 20 строк, став 205-й. Путинцева занимает 316-е место (+7), Рыбакина отыграла 12 строчек — 443-я.