Казахстанские теннисистки проиграли соперницам из Польши

Фото: sports.kz

В матчевой встрече женских сборных Казахстана и Польши по теннису на Кубке Билли Джин Кинг в Астане состоялась игра в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанскому дуэту Анна Данилина и Юлия Путинцева противостояла польская пара Вероника Фальковска и Алисия Росольска. В этом матче казахстанские теннисистки потерпели поражение в двух сетах — 3:6, 4:6.

Для Казахстана это поражение стало первым в противостоянии с Польшей.

Впрочем, турнирного значения этот матч уже не имел: женская сборная Казахстана еще до этой игры одержала третью победу и вышла в финальную часть турнира. Общий счёт матча Казахстан — Польша — 3-1.