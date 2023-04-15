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Сегодня, 21:07
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92Фото: sports.kz
Казахстанские теннисистки проиграли соперницам из Польши
В матчевой встрече женских сборных Казахстана и Польши по теннису на Кубке Билли Джин Кинг в Астане состоялась игра в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанскому дуэту Анна Данилина и Юлия Путинцева противостояла польская пара Вероника Фальковска и Алисия Росольска. В этом матче казахстанские теннисистки потерпели поражение в двух сетах — 3:6, 4:6.
Для Казахстана это поражение стало первым в противостоянии с Польшей.
Впрочем, турнирного значения этот матч уже не имел: женская сборная Казахстана еще до этой игры одержала третью победу и вышла в финальную часть турнира. Общий счёт матча Казахстан — Польша — 3-1.
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