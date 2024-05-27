Казахстанские студенты победили в конкурсе Huawei ICT Competition в Китае

Студенты из Казахстана победили в глобальном конкурсе Competition Global Final 2023-2024 одной из крупнейших и наиболее престижных международных образовательных платформ Huawei ICT, передаёт BaigeNews.kz.

Состязание состоялось 23-26 мая в Шэньчжэне (КНР). Участие в нём приняли более 170 000 студентов из 2 000 высших учебных заведений Казахстана, Ирака, Омана, Саудовской Аравии, Пакистана, Иордании, Ливана, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Малайзии, Таиланда, Кении, Египта, Китая и других стран.



Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых студентов, которые могут внести значительный вклад в развитие цифровой экономики своих стран.

В направлении Computing среди 36 команд со всего мира 1 место завоевала команда Казахстана – студент факультета "Наука и технологии" Yessenov University Утебай Оралбай и студент Алматинского университета энергетики и связи Николай Жиляков.

Студенты КазНУ имени аль-Фараби и SDU заняли 1 место среди 37 команд по направлению Cloud.