С 13 по 23 января в Турине (Италия) пройдёт ХХХІІ Всемирная зимняя Универсиада. В соревнованиях примут участие около 2 000 спортсменов из 57 стран. Будет разыграно 90 комплектов медалей в 11 видах спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан на Универсиаде представят 103 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, фигурное катание, хоккей (мужской и женский), паралыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 13 января в 19:30 в Inalpi Arena, а закрытие – 23 января в 20:00.

Целью Универсиады является привлечение молодёжи к занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и содействие активному образу жизни.

Лучший результат сборная Казахстана показала на домашней Универсиаде 2017 года в Алматы, заняв второе место в общем медальном зачете. Тогда казахстанские спортсмены завоевали 36 наград (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых).