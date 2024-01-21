Казахстанские стрелки завоевали три медали чемпионата Азии

Молодежная сборная Казахстана в командном зачете упражнения "скит" в категории среди юниоров завоевала третью золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации стрелкового спорта Казахстана.

В составе команды: Почивалов Максим (г.Шымкент), Еникеев Ратмир (г.Шымкент), Пеньков Илья (Кызылординская область).

В личном зачете упражнения "скит" в категории среди юниоров Пеньков Илья завоевал бронзовую медаль.

Женская сборная команда Казахстана в командном зачете упражнения "скит" в категории среди женщин завоевала бронзовую медаль, в составе команды: Орынбай Асем (Алматинская область), Кравченко Зоя (г.Шымкент)

Панарина Ольга (г.Шымкент).

С 11 по 23 января 2024 года в г. Эль-Кувейт (Кувейт) стартовал Лицензионный Чемпионат Азии по стендовой стрельбе в котором принимают участие более 350 спортсменов из 35 стран азиатского контингента.

Сборная команда Казахстана на 16 января завоевала 4 медали, из них 2 золото и 2 бронзы.

В Лицензионном Чемпионате Азии разыгрываются 8 олимпийских квот, на каждое олимпийское упражнение по 2 квоты.

Сборная команда Казахстана представлена 18 спортсменами, которые принимают участие в упражнениях трап и скит.