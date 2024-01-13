Казахстанские стрелки завоевали путёвки на Олимпийские игры в Париж

На проходящем в индонезийском Джакарте лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе казахстанцы Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли лицензии для участия на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В финале соревнований на дистанции 50 метров (пневматическая винтовка) Александра Ле заняла седьмое место, данного результата хватило для получения олимпийской квоты.

В финал соревнований пистолетчиков (rapid fire pistol) Никита Чирюкин вошел под первым номером, с результатом 584, также взяв олимпийскую лицензию. В решающей стадии казахстанец будет бороться за медаль континентального первенства.

Тем самым, у отечественных пулевиков уже пять олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в период с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.