Казахстанские стрелки стартовали на этапе кубка мира в Италии
Сегодня, 16:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
98Фото: service-dubrava.ru
Команда Казахстана по стендовой стрельбе начала своё выступление на рейтинговом этапе Кубка мира в итальянском Лонато, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанская Федерация спортивной стрельбы.
Рейтинговые соревнования, в которых принимают участие более 500 сильнейших спортсменов, проходят с 10 по 19 июня.
Команду команду Казахстана представляют 15 спортсменов. Стрелки выступят в следующих дисициплинах: трап, скит, смешанные упражнения трап-микс и скит-микс.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- "Странный" приговор Самату Абишу прокомментировали в Верховном суде РК
- Угрожали, что похоронят на могиле отца: женщину жестоко изнасиловали в Туркестанской области
- Заключённый сбежал из колонии в СКО
- Казахстан решительно осуждает международный терроризм и религиозный экстремизм – эксперт
- “Мы не знаем, что делать” - родственники погибшего солдата-срочника в Аягозском гарнизоне