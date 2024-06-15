  • 15 Июня, 18:23
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Казахстанские стрелки стартовали на этапе кубка мира в Италии

Сегодня, 16:53
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service-dubrava.ru Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: service-dubrava.ru

Команда Казахстана по стендовой стрельбе начала своё выступление на рейтинговом этапе Кубка мира в итальянском Лонато, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанская Федерация спортивной стрельбы.

Рейтинговые соревнования, в которых принимают участие более 500 сильнейших спортсменов, проходят с 10 по 19 июня.

Команду команду Казахстана представляют 15 спортсменов. Стрелки выступят в следующих дисициплинах: трап, скит, смешанные упражнения трап-микс и скит-микс.

 
 
 
 
 
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Публикация от KZ Sport Shooting Federation (@kazshooting)

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