Казахстанские стрелки стартовали на этапе кубка мира в Италии

Команда Казахстана по стендовой стрельбе начала своё выступление на рейтинговом этапе Кубка мира в итальянском Лонато, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанская Федерация спортивной стрельбы.

Рейтинговые соревнования, в которых принимают участие более 500 сильнейших спортсменов, проходят с 10 по 19 июня.

Команду команду Казахстана представляют 15 спортсменов. Стрелки выступят в следующих дисициплинах: трап, скит, смешанные упражнения трап-микс и скит-микс.