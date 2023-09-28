Казахстанские стрелки принесли третью "золотую" медаль

Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, представляющие Казахстан в стендовой стрельбе, завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Они выиграли финал соревнований среди смешанных команд в "ските".

Орынбай и Ещенко набрали 40 очков. У Кувейта, который также бился за первое место в финале, 35 очков.

На данный момент в активе Казахстана уже семнадцать наград (3 золота, 3 серебра и 11 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), стрелок по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщики Эльмир Алимжанов (бронза) и мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза), стрелки Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова (серебро).

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.