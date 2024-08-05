Казахстанские стрелки не смогли пробиться в финал на Олимпиаде

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялась квалификация соревнований по стендовой стрельбе среди смешанных команд (скит), передаёт BaigeNews.kz.



За выход в финал от Казахстана бились Асем Оырнбай и Эдуард Ещенко.



Стрелки в отборочном раунде набрали 140 и очков и заняли 12 место. В финальную часть соревнований выходили четыре команды.