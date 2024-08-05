  • 5 Августа, 18:14
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Казахстанские стрелки не смогли пробиться в финал на Олимпиаде

Сегодня, 17:58
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Казахстанские стрелки не смогли пробиться в финал на Олимпиаде Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялась квалификация соревнований по стендовой стрельбе среди смешанных команд (скит), передаёт BaigeNews.kz
 
За выход в финал от Казахстана бились Асем Оырнбай и Эдуард Ещенко. 
 
Стрелки в отборочном раунде набрали 140 и очков и заняли 12 место. В финальную часть соревнований выходили четыре команды.

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