Казахстанские спортсмены вышли в полуфиналы Паралимпийских игр по пара каноэ

Жаныл Балтабаева и Спатай Бибарыс успешно прошли квалификационные этапы в пара каноэ на дистанции 200 метров на Паралимпийских играх 2024 года, передаёт BaigeNews.



Жаныл Балтабаева, выступающая в классе VL3 на дистанции 200 м, завершила квалификацию с результатом 1:04.72 и теперь готовится к полуфиналу, который состоится 7 сентября в 13:49 по времени Астаны.

Спатай Бибарыс, выступающий в классе KL2 на дистанции 200 метро, завершил квалификацию с результатом 48.50 секунд и будет бороться в полуфинале 7 сентября в 13:14 по времени Астаны.