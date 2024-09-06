Казахстанские спортсмены вышли в полуфиналы Паралимпийских игр по пара каноэ
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
134Фото: Минтуризма и спорта
Жаныл Балтабаева и Спатай Бибарыс успешно прошли квалификационные этапы в пара каноэ на дистанции 200 метров на Паралимпийских играх 2024 года, передаёт BaigeNews.
Жаныл Балтабаева, выступающая в классе VL3 на дистанции 200 м, завершила квалификацию с результатом 1:04.72 и теперь готовится к полуфиналу, который состоится 7 сентября в 13:49 по времени Астаны.
Спатай Бибарыс, выступающий в классе KL2 на дистанции 200 метро, завершил квалификацию с результатом 48.50 секунд и будет бороться в полуфинале 7 сентября в 13:14 по времени Астаны.
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