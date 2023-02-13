Казахстанские спортсмены стали вторыми в медальном зачёте на X чемпионате Азии по лёгкой атлетике

"Наша женская команда по прыжкам в высоту заняла весь пьедестал почёта. Отличились и наши бегуны. К примеру, в эстафете четыре по 400 метров победителями стали и мужская, и женская команды Казахстана, а в одиночном женском забеге на этой же дистанции первой стала Элина Михина. Давид Ефремов стал чемпионом Азии в беге на 60 метров с барьерами, а Каролин Кипкируи — на дистанции в 3000 метров", — написал Оралов.