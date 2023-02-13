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  • Казахстанские спортсмены стали вторыми в медальном зачёте на X чемпионате Азии по лёгкой атлетике
facebook.com/Асхат Оралов Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55
277
Фото: facebook.com/Асхат Оралов

Казахстанские спортсмены стали вторыми в медальном зачёте на X чемпионате Азии по лёгкой атлетике

В Астане завершился X чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана завоевала 12 медалей: шесть золотых, три серебряные и три  бронзовые. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.

"Наша женская команда по прыжкам в высоту заняла весь пьедестал почёта. Отличились и наши бегуны. К примеру, в эстафете четыре по 400 метров победителями стали и мужская, и женская команды Казахстана, а в одиночном женском забеге на этой же дистанции первой стала Элина Михина. Давид Ефремов стал чемпионом Азии в беге на 60 метров с барьерами, а Каролин Кипкируи — на дистанции в 3000 метров", — написал Оралов.

На первом месте расположилась сборная Японии, и замкнула тройку лидеров команда из Катара. Министр поздравил атлетов с яркой победой. 

"Поздравляю наших атлетов и болельщиков с достойным результатом. Именно такие яркие победы являются лучшей мотивацией для юных спортсменов и показателем того, что наша лёгкая атлетика движется в правильном направлении. Следующий Чемпионат Азии пройдёт в Тегеране. На первенстве в Иране будем ждать от наших атлетов не менее успешного выступления", — заключил он.
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#чемпионат Азии #сборная Казахстана #лёгкая атлетика
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
277
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