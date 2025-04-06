Министерство туризма и спорта РК приступило к активной подготовке отечественных атлетов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, которые состоятся в 2026 году в Италии: в Милане и Кортина-д’Ампеццо, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сформирован список основных кандидатов на получение олимпийских лицензий, для каждого из которых утвержден индивидуальный план подготовки. Он включает в себя международные практики, научные подходы и современные методики.

"Спортсменам предоставляется все необходимое: специализированный инвентарь, медицинская поддержка с учетом требований WADA, спортивное питание, психологическое сопровождение, а также консультации профильных специалистов. При необходимости организуются командировки личных тренеров и поставки узкопрофильного оборудования. С помощью платформы Performance Hub осуществляется регулярный мониторинг физического и функционального состояния спортсменов. На основе этих данных корректируются тренировочные циклы — это позволяет повысить эффективность подготовки и снизить риск травм", — сообщили в ведомстве.

Министерство также поставило перед спортивными федерациями и региональными управлениями конкретные задачи по обеспечению стабильного участия атлетов в сборах, своевременной поставке оборудования и строгому соблюдению графика соревнований. Все эти меры направлены на успешное выступление казахстанской сборной на зимней Олимпиаде-2026, отметили в пресс-службе.