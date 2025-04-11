В международном аэропорту столицы два бойца элитного спецподразделения Казахстана совершили, казалось бы, невозможное - протащили 75-тонный авиалайнер Airbus A320, заправленный топливом, в полном боевом обмундировании и бронежилетах, передаёт BaigeNews.kz

Впечатляющий подвиг произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Каждому бойцу предстояло испытание: один тянул лайнер канатом, другой - толкал сзади, опираясь на собственную силу и технику движений. Всё происходило без использования какой-либо вспомогательной техники.

Этот исторический момент официально зафиксирован - предыдущий рекорд, установленный в Великобритании, был превзойдён по массе самолёта и условиям выполнения. Теперь Казахстан - страна, где установили самый тяжёлый авиабуксировочный рекорд силами человека.