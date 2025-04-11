  • 11 Апреля, 13:48
  • BAIGENEWS

Казахстанские спецназовцы протащили самолет без техники и установили мировой рекорд

Новый рекорд Гиннесса установлен прямо на взлетной полосе.

Сегодня, 13:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские спецназовцы протащили самолет без техники и установили мировой рекорд Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
119

В международном аэропорту столицы два бойца элитного спецподразделения Казахстана совершили, казалось бы, невозможное - протащили 75-тонный авиалайнер Airbus A320, заправленный топливом, в полном боевом обмундировании и бронежилетах, передаёт BaigeNews.kz

Впечатляющий подвиг произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Каждому бойцу предстояло испытание: один тянул лайнер канатом, другой - толкал сзади, опираясь на собственную силу и технику движений. Всё происходило без использования какой-либо вспомогательной техники.

Этот исторический момент официально зафиксирован - предыдущий рекорд, установленный в Великобритании, был превзойдён по массе самолёта и условиям выполнения. Теперь Казахстан - страна, где установили самый тяжёлый авиабуксировочный рекорд силами человека.

"Военнослужащие, офицеры спецподразделений сил особого назначения Айбар Ержанов и Ержан Жакаев установили новый мировой рекорд в буксировке авиалайнера, одновременно побив и массу буксируемого лайнера и улучшили время исполнения рекорда", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх