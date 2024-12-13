В результате совместной работы с КНР было достигнуто соглашение о направлении на обучение туда более 100 специалистов водной отрасли в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz

К слову, Казахстан также активно развивает международное сотрудничество в области водного хозяйства. В частности, Таразский региональный университет и Ташкентский институт инженеров ирригации подписали соглашение о совместной программе двудипломного образования, что позволяет студентам получить дипломы обеих стран.

Создание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям и актуализация профессиональных стандартов, таких как "Гидротехническая мелиорация", значительно улучшили качество подготовки специалистов. В рамках международного сотрудничества с Нидерландами были проведены семинары и тренинги по управлению водными ресурсами, что способствовало повышению квалификации казахстанских специалистов.

Важным элементом является также сотрудничество с 9 университетами, что позволило студентам пройти производственную практику в водохозяйственных организациях.

Отметим, 2024 год стал важным в плане институциональных изменений в сфере водных ресурсов. В частности, в системе управления водными ресурсами была восстановлена Национальная гидрогеологическая служба, что позволило улучшить качество мониторинга и управления водными запасами, а также повысить безопасность водоснабжения. Эта служба играет ключевую роль в оценке состояния водных ресурсов и разработке мероприятий по их рациональному использованию.

Кроме того, в 9 регионах Казахстана были созданы специализированные организации по эксплуатации гидротехнических сооружений. Эти организации направлены на повышение качества эксплуатации и технического обслуживания гидротехнических объектов, что в свою очередь минимизирует риски аварийных ситуаций и потерь воды.

Среди значительных институциональных реформ можно отметить и передачу функций по рыбному хозяйству из Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство сельского хозяйства. Это изменение позволит улучшить координацию деятельности в сфере рыбоводства и использования водных ресурсов для рыбной промышленности.

В 2024 году в Казахстане был сделан важный шаг в развитии водного сектора через создание новых научных и образовательных учреждений. Основание Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря стало значимым вкладом в изучение экологии и устойчивого использования водных ресурсов региона. В этом институте проводятся исследования, разрабатываются новые технологии и осуществляется мониторинг состояния экосистемы Каспия. Также был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, который активно готовит специалистов в области экологии и управления водными ресурсами, что способствует укреплению кадровой базы отрасли. В 2025 учебном году университет планирует ввести специальность "гидроэкология". Эта область знаний становится особенно актуальной в условиях загрязнения водных ресурсов, изменения климата и потребности в рациональном использовании водных объектов.

Для повышения квалификации специалистов водного сектора Министерство водных ресурсов и ирригации реализует ряд мер. В 2024 году была значительно увеличена заработная плата сотрудников "Казводхоза", что стимулировало привлекательность работы в этой сфере. Кроме того, водные специальности были включены в программу "Болашақ", что позволило специалистам министерства подать заявки на обучение за рубежом. По итогам принимаемых мер более 450 работников водной отрасли прошли курсы повышения квалификации.