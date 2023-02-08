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кадры из видео МЧС РК Сегодня, 15:22
240
Сегодня, 15:22
240
Фото: кадры из видео МЧС РК

Казахстанские спасатели в Турции достали из-под завалов женщину

Казахстанские спасатели работают в круглосуточном режиме в пострадавших районах Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Сегодня в Турцию отправилась дополнительная группа казахстанских спасателей. Сотрудники министерства, прибывшие в республику ранее, были определены на объекты повышенной сложности. Они работают в пострадавших районах круглыми сутками. Они привезли с собой всё необходимое оборудование и инструменты.

Министерство по ЧС РК опубликовало оперативные кадры поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, повреждённых в результате землетрясения.

"За истёкшие сутки первая группа обследовала шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон. Дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела погибших трёх женщин, идёт расчистка завалов, вывоз строительных конструкций", — говорится в сообщении. 

Вторая группа обследовала два полностью разрушенных 9-ти этажных дома. Совместно с местными спасателями удалось извлечь из-под завалов пострадавшую женщину. На данном же объекте спасатели обнаружили одного погибшего.

"На месте разрушений складывается сложная ситуация. Спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. Работы проводятся в круглосуточном режиме", — уточнили в ведомстве.

Видео: МЧС РК
Видео: МЧС РК
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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:22
240
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