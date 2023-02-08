Казахстанские спасатели в Турции достали из-под завалов женщину

Фото: кадры из видео МЧС РК

Казахстанские спасатели работают в круглосуточном режиме в пострадавших районах Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Сегодня в Турцию отправилась дополнительная группа казахстанских спасателей. Сотрудники министерства, прибывшие в республику ранее, были определены на объекты повышенной сложности. Они работают в пострадавших районах круглыми сутками. Они привезли с собой всё необходимое оборудование и инструменты.

Министерство по ЧС РК опубликовало оперативные кадры поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, повреждённых в результате землетрясения.

"За истёкшие сутки первая группа обследовала шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон. Дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела погибших трёх женщин, идёт расчистка завалов, вывоз строительных конструкций", — говорится в сообщении.

Вторая группа обследовала два полностью разрушенных 9-ти этажных дома. Совместно с местными спасателями удалось извлечь из-под завалов пострадавшую женщину. На данном же объекте спасатели обнаружили одного погибшего.