Пожарные из ВКО поддержали популярный тренд и записали свой вариант вирусного ролика с "бобром", напомнив, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог спасённых жизней, передаёт BaigeNews.kz.

Креативный видеопроект был создан спасателями ДЧС ВКО совместно с воспитанниками детского дома "Үміт".

Главный герой – пожарный-спасатель Шынгыс Сейлханов. В видео он вместе с "бобром" заступает на службу и показывает, с какими вызовами ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан.

Важные рекомендации от ДЧС ВКО: