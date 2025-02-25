Казахстанские спасатели сняли свою версию ролика с "Бобром"
Спасатели и дети сняли трендовый ролик о пожарной безопасности.
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
133Фото: Кадр видео
Пожарные из ВКО поддержали популярный тренд и записали свой вариант вирусного ролика с "бобром", напомнив, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог спасённых жизней, передаёт BaigeNews.kz.
Креативный видеопроект был создан спасателями ДЧС ВКО совместно с воспитанниками детского дома "Үміт".
Главный герой – пожарный-спасатель Шынгыс Сейлханов. В видео он вместе с "бобром" заступает на службу и показывает, с какими вызовами ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан.
Важные рекомендации от ДЧС ВКО:
- Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.
- Объясняйте детям, почему нельзя играть со спичками и зажигалками.
- В случае пожара немедленно звоните по номеру 112!
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