  • 25 Февраля, 18:49
  • BAIGENEWS

Казахстанские спасатели сняли свою версию ролика с "Бобром"

Спасатели и дети сняли трендовый ролик о пожарной безопасности.

Сегодня, 17:22
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: Кадр видео

Пожарные из ВКО поддержали популярный тренд и записали свой вариант вирусного ролика с "бобром", напомнив, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог спасённых жизней, передаёт BaigeNews.kz

Креативный видеопроект был создан спасателями ДЧС ВКО совместно с воспитанниками детского дома "Үміт".

Главный герой – пожарный-спасатель Шынгыс Сейлханов. В видео он вместе с "бобром" заступает на службу и показывает, с какими вызовами ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан.

Важные рекомендации от ДЧС ВКО:

  • Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.
  • Объясняйте детям, почему нельзя играть со спичками и зажигалками.
  • В случае пожара немедленно звоните по номеру 112!

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