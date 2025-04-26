На объездной дороге "Рудный — Качар" неподалёку от села Лесное грузовик застрял в грязевой массе. Помощь водителю, гражданину Кыргызстана, оперативно оказали спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт службы 112. Спасатели незамедлительно выехали на место. Грузовик увяз в раскисшем грунте так сильно, что выбраться без посторонней помощи водитель не смог бы.