  • 26 Апреля, 20:47
  • BAIGENEWS

Казахстанские спасатели помогли водителю из Кыргызстана выбраться из грязи

Грузовик эвакуировали с дороги.

Сегодня, 19:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: скриншот с видео

На объездной дороге "Рудный — Качар" неподалёку от села Лесное грузовик застрял в грязевой массе. Помощь водителю, гражданину Кыргызстана, оперативно оказали спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт службы 112. Спасатели незамедлительно выехали на место. Грузовик увяз в раскисшем грунте так сильно, что выбраться без посторонней помощи водитель не смог бы.

"Сотрудники МЧС быстро оценили обстановку и с помощью спецтехники вытащили тяжёлую машину на очищенный участок дороги. К счастью, водитель не пострадал. Медицинская помощь мужчине не понадобилась", — говорится в сообщении.

 

Видео: МЧС РК

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