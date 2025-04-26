Казахстанские спасатели помогли водителю из Кыргызстана выбраться из грязи
Грузовик эвакуировали с дороги.
Сегодня, 19:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
89Фото: скриншот с видео
На объездной дороге "Рудный — Качар" неподалёку от села Лесное грузовик застрял в грязевой массе. Помощь водителю, гражданину Кыргызстана, оперативно оказали спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сигнал о происшествии поступил на пульт службы 112. Спасатели незамедлительно выехали на место. Грузовик увяз в раскисшем грунте так сильно, что выбраться без посторонней помощи водитель не смог бы.
"Сотрудники МЧС быстро оценили обстановку и с помощью спецтехники вытащили тяжёлую машину на очищенный участок дороги. К счастью, водитель не пострадал. Медицинская помощь мужчине не понадобилась", — говорится в сообщении.
Видео: МЧС РК