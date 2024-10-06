Казахстанские спасатели похвастались новыми квадроциклами
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
136Фото: скриншот с видео
В МЧС закупили современные быстроходные квадрациклы. О том, как работают спасатели с новой техникой, в ведомстве сняли креативный видеоролик, который опубликовали на Telegram-канале МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Квадроциклы используют для более эффективной разведки и тушения пожаров в труднодоступной горной местности.
"С 2.0: реальность, которую мы сами себе создали. На вооружении у подразделений МЧС новые квадроциклы", — гласит подпись под видео.
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