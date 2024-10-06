Казахстанские спасатели похвастались новыми квадроциклами

В МЧС закупили современные быстроходные квадрациклы. О том, как работают спасатели с новой техникой, в ведомстве сняли креативный видеоролик, который опубликовали на Telegram-канале МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Квадроциклы используют для более эффективной разведки и тушения пожаров в труднодоступной горной местности.