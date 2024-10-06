  • 6 Октября, 14:57
  • BAIGENEWS

Казахстанские спасатели похвастались новыми квадроциклами

Сегодня, 13:21
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21
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Фото: скриншот с видео

В МЧС закупили современные быстроходные квадрациклы. О том, как работают спасатели с новой техникой, в ведомстве сняли креативный видеоролик, который опубликовали на Telegram-канале МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Квадроциклы используют для более эффективной разведки и тушения пожаров в труднодоступной горной местности.

"С 2.0: реальность, которую мы сами себе создали. На вооружении у подразделений МЧС новые квадроциклы", — гласит подпись под видео.

 

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