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  • Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции
mgorod.kz Сегодня, 11:32
88
Сегодня, 11:32
88
Фото: mgorod.kz

Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции

Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции. Кроме того, они извлекли тела 80 погибших, в том числе семь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. Медики ЦМК МЧС Казахстана оказывают медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе", - говорится в сообщении. 

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. 

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.

В Казахстане тем временем продолжают собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Турции. Национальная сеть волонтёров уже набрала 80 миллионов тенге.

 

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#спасатели #Казахстан #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:32
88
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