Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции

Фото: mgorod.kz

Казахстанские спасатели нашли живыми семь человек под завалами в Турции. Кроме того, они извлекли тела 80 погибших, в том числе семь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. Медики ЦМК МЧС Казахстана оказывают медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля.

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.

В Казахстане тем временем продолжают собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Турции. Национальная сеть волонтёров уже набрала 80 миллионов тенге.