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  • Казахстанские спасатели нашли живых мужчин под завалами в Турции
кадр из видео МЧС РК Сегодня, 12:15
66
Сегодня, 12:15
66
Фото: кадр из видео МЧС РК

Казахстанские спасатели нашли живых мужчин под завалами в Турции

В МЧС рассказали о работе казахстанских спасателей в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По данным ведомства, на одном из объектов в Газиантепе спасатели достали из-под завалов живыми три человека.

"Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - говорится в сообщении.

Работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно. Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчёт и специальные поисковые приборы.

На опубликованном видео казахстанские спасатели находятся внизу под разрушенными конструкциями, откуда передают людей наверх турецким коллегам.

"Наши находятся в самом низу под конструкциями, которые тоже могут обрушиться. Специальный лаз делался почти на протяжении почти двух суток, разбирались конструкции, чтобы попасть вниз под обрушения", — уточнили в МЧС.

Видео: пресс-службы МЧС РК
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#МЧС РК #спасатели #Турция #поиски человека #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:15
66
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