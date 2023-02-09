Казахстанские спасатели достали троих выживших из-под завалов в Турции

Фото: кадр из видео МЧС РК

В МЧС рассказали о работе казахстанских спасателей в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По данным ведомства, на одном из объектов в Газиантепе спасатели достали из-под завалов живыми троих человек.

"Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - говорится в сообщении.

Работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно. Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчёт и специальные поисковые приборы.

На опубликованном видео казахстанские спасатели находятся внизу под разрушенными конструкциями, откуда передают людей наверх турецким коллегам.