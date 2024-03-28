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Казахстанские СМИ начнут финансировать по-новому

Сегодня, 13:40
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: BaigeNews.kz

В МКИ разъяснили новые правила финансирования СМИ в рамках закона о масс-медиа, который прошёл первое чтение в Мажилисе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

Как отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков на тематическом заседании в Мажилисе, финансирование государственной информационной политики сегодня касается всех СМИ.

Сейчас 51% выделенных средств в рамках финансирования государственных СМИ направлены на теле-, радиоканалы, 36% - на периодические издания, 13% - на интернет-ресурсы. Финансирование негосударственных СМИ предусмотрено в рамках государственного информационного заказа. В новом законопроекте депутаты предлагают переход на грантовое финансирование для негосударственных СМИ по тематическим направлениям. Особенно важно, что появятся такие направления, как "Детский контент" и "Региональные печатные СМИ".

"У нас сейчас есть возможность финансировать только республиканские СМИ. Госзаказ предназначен только на республиканские СМИ и выделяется только на уровне республики. После принятия этого законопроекта у местных исполнительных органов появится возможность через отдельные целевые гранты финансировать детский контент и региональные печатные СМИ", - сказал Канат Искаков.

Вице-министр добавил, что в грантовом финансировании будут утверждены 25-30 конкретных тематических направлений. Утверждением этих тем будет заниматься специальная комиссия. Только после утверждения будет выделяться финансирование. По его словам, сегодня на негосударственные СМИ заложена сумма четыре миллиарда тенге.

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