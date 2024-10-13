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Казахстанские скалолазы завоевали "серебро" чемпионата Азии в Китае

Сегодня, 16:44
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скриншот с видео Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: скриншот с видео

На чемпионате Азии по скалолазанию, проходящем в китайском городе Тайань, двое казахстанцев завоевали серебряные медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции спорта Министерства туризма и спорта РК.

В дисциплине на скорость среди мужчин Амир Маймуратов совершил фальстарт в финальной гонке против китайца Пэн Ву, заняв второе место. В борьбе за бронзу еще один казахстанец Ришат Хайбуллин уступил иранцу Резе Алипуру, двукратному чемпиону Азиатских игр и чемпиону мира.

Среди женщин Тамара Олжабаева вышла в финал, где немного уступила своей сопернице, завоевав второе место.

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