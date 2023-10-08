Казахстанские синхронистки завоевали бронзу на Азиаде
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
115Фото: sports.kz
В последний день Азиатских игр бронзу сборной Казахстана принесли синхронистки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Арина Пушкина, Ясмин Туякова, Жаклин Якимова, Этери Какутия, Анна Павлецова, Айгерим Курмангалиева, Наргиза Болатова, Жания Жиенгазы, Арина Мясникова и Ксения Макарова стали третьими. Первое место у сборной Китая, а серебро забрала сборная Японии.
Теперь у Казахстана 79 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 48 бронзовых.
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