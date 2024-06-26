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Казахстанские шпажисты завоевали "золото" на чемпионате Азии

Сегодня, 23:31
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sportishka.com Сегодня, 23:31
Сегодня, 23:31
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Фото: sportishka.com

На чемпионате Азии по фехтованию в Кувейте прошли соревнования шпажистов. Казахстанцы Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов стали победителями чемпионата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на meta-ratings.kz.

В 1/8 финала казахстанцы одержали победу над сборной Катара со счетом 45:15.

В четвертьфинале казахстанские шпажисты выиграли команду Кыргызстана – 45:32.

В полуфинале была повержена сборная Гонконга – 44:34.

Финальный поединок сборная Казахстана выиграла у олимпийских чемпионов, команды Японии со счетом - 40:34.

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