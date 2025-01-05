На этапе Кубка мира в Базеле (Швейцария) успешно выступили представители юниорской команды Казахстана по фехтованию на шпаге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

До четвертьфинала соревнований дошли Богдан Лукин и Кирилл Проходов.

В этом раунде Лукин уступил Оле Петерсону из Германии, а Проходов потерпел поражение от Тристана Люминье (Великобритания).

"В итоге Кирилл Проходов стал пятым, а Богдан Лукин завершил выступление на восьмой строчке. Георгий Тинников финишировал 12-м, Нуржан Абжанов - 129-м, Алексей Касаткин - 144-м", - говорится в сообщении НОК РК.

Ранее стало известно, что Казахстан завоевал золото юниорского этапа Кубка мира по фехтованию.