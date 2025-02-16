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Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира

Наградой они отметились в эстафете.

Сегодня, 22:07
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 22:07
Сегодня, 22:07
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Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Милане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Наградой казахстанские спортсмены отметились в эстафете. "Бронзу" стране принесли Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов. 

Первое место заняла Италия. Следом на финише была Канада. 

Добавим, что на Азиатских играх-2025 казахстанские шорт-трекисты завоевали "золото".

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