Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Милане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Наградой казахстанские спортсмены отметились в эстафете. "Бронзу" стране принесли Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов.

Первое место заняла Италия. Следом на финише была Канада.

Добавим, что на Азиатских играх-2025 казахстанские шорт-трекисты завоевали "золото".