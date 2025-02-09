Шорт-трекисты Алина Ажгалиева, Малика Ермек и Адиль Галиахметов пробились в полуфинал на зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.

Алина Ажгалиева успешно прошла четвертьфинальный этап на дистанции 1000 метров и финишировала второй.

Малика Ермек также пробилась в полуфинал на дистанции 1000 метров.

Адиль Галиахметов уверенно преодолел четвертьфинальный этап, заняв первое место в своем забеге и вышел в полуфинал.