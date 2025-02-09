  • 9 Февраля, 08:45
  • BAIGENEWS

Казахстанские шорт-трекисты прошли в полуфинал Азиады в Харбине

Алина Ажгалиева, Малика Ермек и Адиль Галиахметов успешно преодолели четвертьфинальный этап на дистанции 1000 метров.

Сегодня, 08:05
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Сали Сабиров Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: Сали Сабиров

Шорт-трекисты Алина Ажгалиева, Малика Ермек и Адиль Галиахметов пробились в полуфинал на зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.

Алина Ажгалиева успешно прошла четвертьфинальный этап на дистанции 1000 метров и финишировала второй.

Малика Ермек также пробилась в полуфинал на дистанции 1000 метров.

Адиль Галиахметов уверенно преодолел четвертьфинальный этап, заняв первое место в своем забеге и вышел в полуфинал.

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