Казахстанские шорт-трекисты прошли в полуфинал Азиады в Харбине
Алина Ажгалиева, Малика Ермек и Адиль Галиахметов успешно преодолели четвертьфинальный этап на дистанции 1000 метров.
Сегодня, 08:05
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Сегодня, 08:05Сегодня, 08:05
92Фото: Сали Сабиров
Шорт-трекисты Алина Ажгалиева, Малика Ермек и Адиль Галиахметов пробились в полуфинал на зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.
Алина Ажгалиева успешно прошла четвертьфинальный этап на дистанции 1000 метров и финишировала второй.
Малика Ермек также пробилась в полуфинал на дистанции 1000 метров.
Адиль Галиахметов уверенно преодолел четвертьфинальный этап, заняв первое место в своем забеге и вышел в полуфинал.
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